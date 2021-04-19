Телеведучий Дмитро Комаров показав кумедне фото зі своїми вірним супутником

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у своїй програмі" Світ навиворіт " об'їздив чи не весь світ у пошуках пригод. Він показав глядачам різні дивовижні куточки планети, а нещодавно заінтригував спецсезоном подорожей Україною. А в своєму мікроблозі в Instagram мандрівник часто показує робочі моменти, чим здорово інтригує і веселить глядачів і користувачів.

Так, цього разу Дмитро виклав у мережу забавну фотографію, на якій показав свого оператора Олександра Дмитрієва. Однак, за словами телеведучого, Саша не тільки знімає, але ще і "підробляє" його особистим водієм. На новому фото, яке Комаров зробив в автомобілі, вони з операторів у всеозброєнні - один тримає кермо, а другий дві професійні камери.

У підписі до фотографії телеведучий написав: "Хороший у мене сьогодні водій @dmytryiev_aleksandr. Все стабільно. Як завжди. Працювати. Десь щось знімаємо. А як Ваші справи?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото Комарова. "Дмитро, як Ви там? Я ваш великий шанувальник", "Дивно, я дивлюся ваші випуски постійно, одні й ті ж крутять іноді, факт в тому, що ти все знаєш, а дивишся все одно!", "Спасибі вам за можливість подорожувати, сидячи на дивані!", "Спасибі, що Ви передаєте нам всю красу цього світу", "Завдяки вам я дізнаюся світ, спасибі!",- пишуть у коментарях до фото.

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