Герой шоу "Холостяк-11", бізнесмен Михайло Заливако, з'явився в компанії ведучого проекту Григорія Решетника

Михайло Заливако - власник логістичної компанії, який прийшов на шоу "Холостяк" в надії зустріти кохану людину, передає Politeka.net. Поки ім'я переможниці невідомо, але з кожним випуском все наближається до фіналу.

Нерідко Заливако з'являється в компанії ведучого проекту Григорія Решетника, про що свідчать його фото в Instagram.

І цього разу "холостяк" опублікував кадри, на якому відобразив, як проводить час з телеведучим.

На фото в сторіс Заливако побіг за Решетником, розчепіривши пальці. При цьому обидва посміхалися, але виглядало так ніби герой шоу спробував зазіхнути на життя ведучого.

"Гришо, пробач, помирати так разом", - написав Михайло, підкріпивши запис смайликом, що сміється.

Також "холостяк" опублікував спільні невдалі знімки з Григорієм.

"100 пудів у всіх є такі фотки ... 🤣 Тільки чомусь люди не виставляють їх. А Ви так само фотогенічні? 😭😭😭



Гришо, пост з тобою, як і обіцяв 🤣 ти скрізь просто пісня, роки тренувань 😆", - написав автор поста.

Публікація зібрала багато коментарів:

"Вауу знайомі місця 😍 🔥👏", "🔥🔥🔥🔥 звичайно є, тільки вони для себе і для рідних ☺ ви класно вийшли на фотках ✌️😍😍😍👌👌👌👌", "Класні, такі справжні і без фотошопу", " як ніби п'яний", "Друга взагалі бомба😂 😂 😂пацик такий🤘 🏻".

Нагадаємо, що фаворитки "Холостяка" Заливако дружно влаштували сцени зі сльозами і скандалами: "я єдина...".

Як повідомляла Politeka, побачення " Холостяка "Заливако з красунею в бікіні збентежило українців:"який їхав, таку і зустрів".