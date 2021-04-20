Герой шоу "Холостяк-11", бізнесмен Михайло Заливако, з'явився в компанії ведучого проекту Григорія Решетника
Михайло Заливако - власник логістичної компанії, який прийшов на шоу "Холостяк" в надії зустріти кохану людину, передає Politeka.net. Поки ім'я переможниці невідомо, але з кожним випуском все наближається до фіналу.
Нерідко Заливако з'являється в компанії ведучого проекту Григорія Решетника, про що свідчать його фото в Instagram.
І цього разу "холостяк" опублікував кадри, на якому відобразив, як проводить час з телеведучим.
На фото в сторіс Заливако побіг за Решетником, розчепіривши пальці. При цьому обидва посміхалися, але виглядало так ніби герой шоу спробував зазіхнути на життя ведучого.
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"Гришо, пробач, помирати так разом", - написав Михайло, підкріпивши запис смайликом, що сміється.
Також "холостяк" опублікував спільні невдалі знімки з Григорієм.
"100 пудів у всіх є такі фотки ... 🤣 Тільки чомусь люди не виставляють їх. А Ви так само фотогенічні? 😭😭😭
Гришо, пост з тобою, як і обіцяв 🤣 ти скрізь просто пісня, роки тренувань 😆", - написав автор поста.
Публікація зібрала багато коментарів:
"Вауу знайомі місця 😍 🔥👏", "🔥🔥🔥🔥 звичайно є, тільки вони для себе і для рідних ☺ ви класно вийшли на фотках ✌️😍😍😍👌👌👌👌", "Класні, такі справжні і без фотошопу", " як ніби п'яний", "Друга взагалі бомба😂 😂 😂пацик такий🤘 🏻".
Нагадаємо, що фаворитки "Холостяка" Заливако дружно влаштували сцени зі сльозами і скандалами: "я єдина...".
Як повідомляла Politeka, побачення " Холостяка "Заливако з красунею в бікіні збентежило українців:"який їхав, таку і зустрів".