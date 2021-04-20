Герой шоу "Холостяк-11", бизнесмен Михаил Заливако, появился в компании ведущего проекта Григория Решетника

Михаил Заливако - собственник логистической компании, который пришел на шоу "Холостяк" в надежде встретить любимого человека, передает Politeka.net. Пока имя победительницы неизвестно, но с каждым выпуском все близится к финалу.

Нередко Заливако появляется в компании ведущего проекта Григория Решетника, о чем свидетельствуют его фото в Инстаграм.

И в этот раз "холостяк" опубликовал кадры, на котором запечатлел, как проводит время с телеведущим.

На фото в сторис Заливако побежал за Решетником, растопырив пальцы. При этом оба улыбались, но выглядело так будто герой шоу попытался покуситься на жизнь ведущего.

"Гриш, прости, помирать так вместе", - написал Михаил, подкрепив запись смеющимся смайликом.

Также "холостяк" опубликовал совместные неудачные снимки с Григорием.

"100 пудов у всех есть такие фотки ... 🤣 Только почему-то люди не выставляют их. А вы так же фотогеничны? 😭😭😭



Гриша, пост с тобой, как и обещал 🤣 ты везде просто песня, годы тренировок 😆", - написал автор поста.

Публикация собрала много комментариев:

"Вауу знакомы места 😍 🔥👏", "🔥🔥🔥🔥 Конечно есть, только они для себя и для родных🙌😍 🤩 Вы классно получились на фотках ✌️😍😍😍👌👌👌👌", "Классные, такие настоящие и без фотошопа", "Как будто пьяный", "Вторая вообще бомба😂😂😂пацык такой🤘🏻".

Напомним, что фаворитки "Холостяка" Заливако дружно устроили сцены со слезами и скандалами: "Я единственная...".

Как сообщала Politeka, свидание "Холостяка" Заливако с красоткой в бикини смутило украинцев: "Какой ехал, такую и встретил".