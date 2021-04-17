Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако распрощался еще с одной из участниц

Как передает Politeka.net, в 7 выпуске проекта он вместе с девушками отправился в солнечный Египет.

Михаил знакомится с девушками, творит историю с каждой. Новый выпуск "Холостяка" был насыщен эмоциями, пылкими поцелуями и свиданиями на морском побережье.

Не обошлось и без истерик и эмоциональных обращений к Михаилу со стороны участниц.

Слезные видео "Холостяку" прислали сразу три девушки: Юлия "Зайка" Бельченко, Даша Ставничая и Аня Богдана.

Как оказалось, откровенные признания и повлияли на их дальнейшее участие в проекте.



7 эфир "Холостяка" стал последним для Юлии. Именно с ней на церемонии роз распрощался Михаил.

Такое решение главного героя шоу вызвало бурные обсуждения среди украинцев:

"А можно проект покинет Миша? Никакого уважения к девушкам", "Ничего не жаль, наоборот, хорошо, что ушла. Зачем ей такой бабник как Миша? Вообще Миша очень странный мужчина, поэтому Юле только повезло, будет в ее жизни достойный человек", "Полный ахтунг с Аней", " Юля и Алёшка Тригубенко были бы классной парой. Открытые, добрые и как раз он был бы для неё той опорой в жизни о которой она так много говорит", - писали в сети.

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