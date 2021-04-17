Герой "Холостяк 11" Михаил Заливако провел несколько ярких свиданий вместе с участницами в Египте
На этой неделе Михаил провел насыщенные свидания заграницей. Причем, как отмечают пользователи сети, накал страстей быстро растет, пока мужчина продолжает устраивать дни поцелуев с участницами. В седьмом эфире проект покинула только одна участница.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Кравец из "Квартал 95" радикально сменила образ, от Леночки не осталось и следа: "Уже не секрет..."
Остановилось сердце известного актера, трагические подробности: «В день рождения забрала скорая»
"Дракон сломал Остапчуку два ребра, Злата получила сотрясение мозга": раскрылась неожиданная правда о шоу "Маска"
Любимец Кароль Дан Балан крупно опозорился, решив спеть без фонограммы: "Прыгает как козлик и воет"
В то же время Холостяк начал сближаться с девушками в своей манере. К примеру, Михаил устроил пляжную прогулку Таней, а позже они строили замок из песка. Сам мужчина в ходе беседы подметил, что ему очень нравится непосредственность девушки. Общаясь, друг с другом, они делились историями из детства.
После такого разговора вдвоем пошли купаться, а после провели время вместе за пикником, рассказывая, как представляют будущие отношения.
«Какие впечатления от свидания с Таней?» - сказано в подписи под постом с фото, на которых Таня в бикини прогуливалась с Михаилом.
«Мне Таня нравится простотой и душевностью; Останутся друзьями это очевидно; Она классная, но мне кажется, что «химии» там не будет; Какой ехал, такую встретил!!; она свободна и не ограничивает рамками Мишу; Девушки ни о чем ..этот сезон вообще не интересен...увы; Она хорошая, но как подруга; он не её типаж мужчины)))».
Также в Сети показали реакцию Миши на ненакрашеных участниц. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта.
Эксперимент с демонстрацией настоящей внешности "Холостяк" провел в предыдущем выпуске. Заливако позвал на групповое свидание сразу четырех девушек Лизу, Джессику, Катю и Розали.
"Ну, супер, без косметики так здорово!", - воскликнул он, приветствуя красоток.
Напомним, что изгнанная из "Холостяка" красотка объявила, какой мужчина ее достоин, и это явно не Заливако: "По его поступкам…"
Как сообщала Politeka, звезды «Холостячки» Эллерт и Рыбак высмеяли экс-жену Богдана: «Выросла из штанишек…»
Также Politeka писала, что фаворитки "Холостяка" Заливако дружно устроили сцены со слезами и скандалами: "Я единственная..."