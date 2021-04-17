Герой "Холостяк 11" Михаил Заливако провел несколько ярких свиданий вместе с участницами в Египте

На этой неделе Михаил провел насыщенные свидания заграницей. Причем, как отмечают пользователи сети, накал страстей быстро растет, пока мужчина продолжает устраивать дни поцелуев с участницами. В седьмом эфире проект покинула только одна участница.

В то же время Холостяк начал сближаться с девушками в своей манере. К примеру, Михаил устроил пляжную прогулку Таней, а позже они строили замок из песка. Сам мужчина в ходе беседы подметил, что ему очень нравится непосредственность девушки. Общаясь, друг с другом, они делились историями из детства.

После такого разговора вдвоем пошли купаться, а после провели время вместе за пикником, рассказывая, как представляют будущие отношения.

«Какие впечатления от свидания с Таней?» - сказано в подписи под постом с фото, на которых Таня в бикини прогуливалась с Михаилом.

«Мне Таня нравится простотой и душевностью; Останутся друзьями это очевидно; Она классная, но мне кажется, что «химии» там не будет; Какой ехал, такую встретил!!; она свободна и не ограничивает рамками Мишу; Девушки ни о чем ..этот сезон вообще не интересен...увы; Она хорошая, но как подруга; он не её типаж мужчины)))».

Также в Сети показали реакцию Миши на ненакрашеных участниц. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Эксперимент с демонстрацией настоящей внешности "Холостяк" провел в предыдущем выпуске. Заливако позвал на групповое свидание сразу четырех девушек Лизу, Джессику, Катю и Розали.

"Ну, супер, без косметики так здорово!", - воскликнул он, приветствуя красоток.

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