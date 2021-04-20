Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова поділилася новим постом з модним образом

Молода дівчина щодня розповідає в Instagram, як проходять її будні, ділиться своєю думкою про якісь ситуації, які вона хоче обговорити, а також нерідко піднімає важливі теми, обговорювані в суспільстві. Не так давно Наталя говорила про пошуки енергії, любові до свого тіла і повазі.

Цього разу свій пост дівчина супроводила не тільки оригінальним підписом з жартом, але ще і захопила фігурою. На кадрі в чорно-білій обробці Горова позувала у вузькому ТОПі з підписом спереду, а також велосипедках такого ж стилю. Завдяки правильно підібраному ракурсу здається, ніби Наташа навіть худіше, ніж зазвичай.

"Чому люди можуть псувати мені стосунки і нерви, а я їм ні 😇 (хоча ні, нерви звичайно ж можу 😂) звідки ця доброта в мені, адже вона в наш час взагалі не цінна ️ ️ » - іронічно підписала Наталя кадр.

Шанувальники відповіли:

«Ааааа 😍; Може бути завдяки таким людям як ти світ стає краще🔥; уляля яка дама🔥; Вона безцінна 🙏🏻 ти просто🤍; Все повертається в житті бумерангом❤️ може скоро твоє добро по відношенню до людей повернеться до тебе в більшому обсязі💖; Ти класна ❤️; Вау яка ж красива; Не говори так, без добрих людей що буде зі світом ?? Залишайся такою як є)».

Також дівчина опублікувала сторі, де лежала в ліжку, накрившись ковдрою. У якийсь момент дівчина розкрилася, показуючи-хто зайняв частину ліжка. Як виявилося, собака" відібрала " багато простору.

"Ліжко велике, але я завжди - завжди - сплю на краю", - написала дівчина під кадрами, жартома обурюючись над тим, що відбувається.

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