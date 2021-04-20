Популярна українська співачка Наталія Могилевська розповіла про страшну подію у своєму житті
Артистка з 90-х років заробила велику популярність, завдяки своїм хітам, повідомляє Politeka.net. Співачка продовжує займатися творчістю, при цьому ділячись цікавими фактами про себе.
Так, Могилевська вперше розповіла у своєму Instagram про фобії, які її переслідують.
За зізнанням зірки, вона страждає від клімакофобії, тобто боїться високих сходів.
"Ніколи раніше не розповідала, що у мене клімакофобія. Я боюся високих сходів. Кожен раз, коли режисери придумують зоряний спуск на сцену, змушена відмовитися", - поділилася Наталя.
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Такому страху передував нещасний випадок в дитинстві. Так, у п'ять років Наталя впала зі сходів, розбивши голову. Після цього майбутня зірка потрапила в лікарню, де їй зашивали голову.
Крім того, зараз українська знаменитість боїться висоти (акрофобія), хоча раніше такого не було.
Публікація Наталії зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів, в яких користувачі мережі також писали про свої страхи:
"Страх смерті, який отруює життя", " Страх висоти з дитинства 😢 на фото вас не впізнати😍", " красуня мулатка, у мене страх перед хворобою👍 👍 👍 😥", "дуже красива 😍 😍 😍 😍 😍мій найбільший страх це аерофобія "страх польоту на летальних апаратах"", "красуня чарівна!", "Вогонь", "яка ж красуня, просто Браво захоплююся".
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