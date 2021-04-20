Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о страшном событии в своей жизни
Артистка с 90-х годов заработала большую известность, благодаря своим хитам, сообщает Politeka.net. Певица продолжает заниматься творчеством, при этом делясь интересными фактами о себе.
Так, Могилевская впервые рассказала в своем Инстаграм о фобиях, которые ее преследуют.
По признанию звезды, она страдает от климакофобии, то есть боится высоких лестниц.
"Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестницы. Каждый раз, когда режиссеры придумывают звездный спуск на сцену, вынуждена отказаться", - поделилась Наталья.
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Такому страху предшествовал несчастный случай в детстве. Так, в пять лет Наталья упала с лестницы, разбив голову. После этого будущая звезда попала в больницу, где ей зашивали голову.
Кроме того, сейчас украинская знаменитость боится высоты (акрофобия), хотя раньше такого не было.
Публикация Натальи собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев, в которых пользователи сети также писали о своих страхах:
"Страх смерти, который отравляет жизнь", "Страх высоты с детства 😢 На фото вас не узнать😍", "Красавица мулатка,у меня страх перед болезнью 👍👍👍😥", "очень красивая 😍😍😍😍😍 мой самый большой страх это аэрофобия "страх полета на летальных аппаратах"", "Красавица очаровашка!", "Огонь", "Какая же Красотка, просто браво 👏👏 Восхищаюсь".
Напомним, деловая Могилевская осадила украинцев, которые жалуются на нехватку денег: «Вы очень много…».
Как сообщала Politeka, Могилевскую на фоне слухов о романе с миллионером заприметили с новым ухажером: «Чувствую себя…».
Также Politeka писала, что холостячка Могилевская засветилась с таинственным незнакомцем, кадры "скрытой" съемки: "Тот, кто всегда рядом".