Учасник "Голосу країни" Ілля Ніколаєнко покинув вокальне шоу в півфіналі, через що сильно засмутився

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник з команди Наді Дорофєєвої Ілля Ніколаєнко покинув вокальне шоу в півфіналі, через що сильно засмутився. У минулому півфінальному ефірі хлопець заспівав дуетом з артистом Alekseev (Микита Алексєєв), вони виконали хіт останнього "Пьяное солнце".

Також Ілля разом зі своїм суперником Сергієм Лазановським і самою Надею виконали на сцені "Голосу країни" хіт зіркового тренера "горить". Вийшло це вельми незвично, враховуючи те, що один з хлопців виконав куплет власного україномовного кавера на популярний хіт Дорофєєвої. Однак, і Дорофєєва і глядачі вирішили, що у фінал проходить не Ніколаєнко, а Лазановський.

Іллю такий результат сильно засмутив, йому довелося покинути шоу назавжди. В Instagram-сторіс хлопця з'явилися кадри із закулісся проекту, на яких видно, що він плаче. "Друзі, я дуже старався, тому що звик бути по життю переможцем, для мене складно програвати. Так, Я розумію, це шоу, але я не був готовий до такого фіналу", - підписав сторіс півфіналіст.

Нагадаємо, зірковий тренер Надя Дорофєєва в латексі в прямому сенсі запалила сцену "Голосу країни" з Сергієм Лазановським та Іллею Ніколаєнко, з'явилося відео:"тепер готуємося до...".

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