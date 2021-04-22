Участник "Голосу країни" Илья Николаенко покинул вокальное шоу в полуфинале, из-за чего сильно расстроился

Как сообщает Politeka.net, яркий участник из команды Нади Дорофеевой Илья Николаенко покинул вокальное шоу в полуфинале, из-за чего сильно расстроился. В прошлом полуфинальном эфире парень спел дуэтом с артистом Alekseev (Никита Алексеев), они исполнили хит последнего "Пьяное солнце".

Также Илья вместе со своим соперником Сергеем Лазановским и самой Надей исполнили на сцене "Голоса країни" хит звездного тренера "Горит". Получилось это весьма необычно, учитывая то, что один из парней исполнил куплет собственного украиноязычного кавера на популярный хит Дорофеевой. Однако, и Дорофеева и зрители решили, что в финал проходит не Николаенко, а Лазановский.

Илью такой результат сильно расстроил, ему пришлось покинуть шоу навсегда. В Instagram-сторис парня появились кадры из закулисья проекта, на которых видно, что он плачет. "Друзья, я очень старался, потому что привык быть по жизни победителем, для меня сложно проигрывать. Да, я понимаю, это шоу, но я не был готов к такому финалу", - подписал сторис полуфиналист.

Напомним, звездный тренер Надя Дорофеева в латексе в прямом смысле зажгла сцену "Голоса країни" с Сергеем Лазановским и Ильей Николаенко, появилось видео: "Теперь готовимся к…".

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