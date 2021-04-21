Екс-продюсер і колишній співмешканець популярної співачки Ані Лорак (Кароліна Куєк), Юрій Фальоса, дав інтерв'ю, в якому поділився відвертими подробицями

На момент знайомства продюсера і його підопічної у них була велика різниця у віці - Лорак - всього 13 років, а Фальосі - 30. Майбутня зірка виступила на фестивалі "Первоцвіт", виконуючи кавери на відомі композиції.

Дівчинка-підліток просто підкорила продюсера своїм талантом, адже вона зуміла копіювати тембр і манеру інших виконавців, пише Собеседник.

"Мене це просто порвало! Я здивувався, як це можливо – так копіювати людей", - зізнався колишній коханий Лорак.

Після цього Юрій запросив майбутню зірку в продюсерський центр, де вона працювала по 12 годин, паралельно займаючись з викладачами географією, літературою, математикою, фізикою, історією. У підсумку юна артистка закінчила екстерном 10-й і 11-й класи без трійок.

Через два роки почалися гастролі в Англію й Америку. Під час запису альбомів і поїздок за кордон Фальоса і Лорак проводили разом 24 години, через що у чоловіка виникли почуття до своєї підопічної. Роман пара приховувала, адже продюсер був одружений, але й для іміджу співачки краще бути самотньою.

Пізніше продюсер розлучився з дружиною, а у 2005 році Ані Лорак пішла від продюсера в самостійне життя. За словами Фалеси, вони розлучилися по-хорошому: він залишив співачці команду і музику.

За спогадом продюсера, він нелегко пережив розставання:

"Лорак для мене була всім. Було дуже важко. Від усього відволікла робота. Ніколи було страждати".

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