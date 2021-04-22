Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Жіночого кварталу", показала себе і свого домашнього улюбленця

Як пише Politeka.net, Марта Адамчук є однією із зірочок "Жіночого кварталу", беручи участь у проекті в якості вокалістки. Дівчина активно розвиває свою кар'єру і соціальні мережі, а також любить фотографувати.

Цього разу Марта опублікувала фото, де позувала в спальні. Дівчина в руках тримала домашнього улюбленця-кішечку. Красуня посміхалася, хоча тварина не таким задоволеним було.

"Ох і характер. Вся в господиню", - написала Марта Адамчук під фотографією.

Фанати поставили майже 200 лайків і написали коментарі:

"Кішечки", "кішечка - Краса господині", "і зауваж, вона думає точно також", " Марточка, у вас красива кішечка. Яка порода?".

Раніше ми писали, що відома співачка Марта Адамчук підкорила новим образом в анонсі гумористичного шоу.

У своєму Instagram Марта розмістила добірку фотографій, зроблених під час запису нового ефіру програми "Жіночий квартал".

На фото Марта позувала в чорному вишуканій сукні. Вона вела програму, її спів-ведучим був Євген Кошовий в строгому костюмі.

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