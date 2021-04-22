Популярная отечественная певица и актриса Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала себя и своего домашнего любимца

Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук является одной из звездочек "Женского квартала", участвуя в проекте в качестве вокалистки. Девушка активно развивает свою карьеру и социальные сети, а также любит фотографировать.

В этот раз Марта опубликовала фото, где позировала в спальне. Девушка в руках держала домашнего любимца - кошечку. Красотка улыбалась, хотя животное не таким довольным было.

"Ох и характер. Вся в хозяйку", - написала Марта Адамчук под фотографией.

Фанаты поставили почти 200 лайков и написали комментарии:

"Кошечки", "Кошечка - красота хозяйки", "И заметь, она думает точно также", "Марточка, у вас красивая кошечка. Какая порода?".

Ранее мы писали, что популярная актриса и певица Марта Адамчук покрасовалась новым образом в анонсе теле-шоу.

В своем профиле в социальной сети Инстаграм Марта разместила подборку кадров, сделанных во время записи нового эфира программы "Женский квартал".

На фото Марта позировала в черном изысканном платье. Она вела программу, ее со-ведущим был Евгений Кошевой в строгом костюме.

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