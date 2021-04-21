Відома співачка Оля Полякова показала спільне фото з Надею Дорофєєвою

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва 21 квітня, сьогодні, святкує свій 31 рік. Красуню почали активно вітати колеги по сцені, адже співачка встигла завоювати не тільки серця звичайних українців, а й інших зірок. Не змогла пройти повз і Оля Полякова, яка в Instagram вирішила опублікувати цікаве фото.

На фото Надя і Оля позували на сцені. Дорофєєва взяла за горло Полякову, дивлячись їй прямо в очі, на що взаємно відповіла блондинка, тримаючи колегу за талію. Фото вийшло дуже чуттєвим і цікавим.

"Надюша. Дорога, з твоїм днем. Світи яскраво, Палай любов'ю, гори творчістю, будь щаслива і реалізуй всі свої плани. Обіймаю", - написала Оля Полякова привітання в сторіс Instagram.

Ми писали, що популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, чим зайнята, напередодні свого дня народження.

Дорофєєва поділилася фото, на якому показала себе в домашній обстановці. На знімку Надя затишно влаштувалася на дивані з телефоном в руках. Вона одягнена в мішкуваті сірі джинси і білу водолазку з фігурними «дірками». Волосся співачки зібране в хвіст.

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