Співачка Настя Каменських показала яскраві фото з відпочинку і звернулася до українців

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Також в соцмережі є безліч фан-сторінок, присвячених парі, на яких користувачі обмінюються знімками знаменитостей. Так, нещодавно на одній з таких фан-сторінок з'явилося кумедне фото, на якому можна побачити Настю з двома малюками на руках.

Очевидно, знімок змонтований в фоторедакторах, адже у Потапа і Насті немає дітей, але ті що на фото, дуже навіть схожі на "тата з мамою". На фотографії співачка відображена в затишному будинку з рожевим інтер'єром, вона мило посміхається на камеру, притискаючи до себе малюків – хлопчика і дівчинку. На знімку Каменських з'явилася в білій майці, її пишні кучері розпущені, а на обличчі легкий макіяж. Діти теж вбрані у світлий одяг і мило дивляться в об'єктив.

Знімок не підписали, але користувачі тут же почали його обговорювати, звичайно ж зрозумівши, що кадр не справжній, а постановочний. Правда, багато хто відзначив, що Каменських дійсно дуже підійшло б материнство. "Не псуйте Насті життя! Не в дітях щастя, а якщо щастя в дітях, то вистачить одного", "Настя, тобі дуже йде бути мамою", "Ви дуже красива жінка і у Вас з Олексієм будуть дуже красиві дітки", "Вже пора мати своїх дітей", "Ось він... Новий підростаючий дует Потап і Настя", - пишуть в коментарях.

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