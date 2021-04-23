Певица Настя Каменских показала яркие фото с отдыха и обратилась к украинкам

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Также в соцсети есть множество фан-страниц, посвященных паре, на которых пользователи обмениваются снимками знаменитостей. Так, недавно на одной из таких фан-страниц появилось забавное фото, на котором можно увидеть Настю с двумя малышами на руках.

Очевидно, снимок смонтированный в фоторедакторах, ведь у Потапа и Насти нет детей, но те что на фото, очень даже похожи на "папу с мамой". На фотографии певица запечатлена в уютном доме с розовым интерьером, она мило улыбается на камеру, прижимая к себе малышей – мальчика и девочку. На снимке Каменских появилась в белой майке, ее пышные кудри распущены, а на лице легкий макияж. Дети тоже наряжены в светлую одежду и мило смотрят в объектив.

Снимок не подписали, но пользователи тут же принялись его обсуждать, конечно же поняв, что кадр не настоящий, а постановочный. Правда, многие отметили, что Каменских действительно очень подошло бы материнство. "Не портите Насте жизнь! Не в детях счастье, а если счастье в детях, то хватит одного", "Настя, тебе очень идет быть мамой", "Вы очень красивая женщина и у Вас с Алексеем будут очень красивые детки", "Уже пора иметь своих детей", "Вот он... Новый подрастающий дуэт Потап и Настя", - пишут в комментариях.

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