Шоу "Маска" відгриміло, але шанувальники й досі згадують найяскравіші моменти, пов'язані з Андрієм Данилком (Вєркою Сердючкою), одним із зіркових детективів
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram користувачі активно коментують нове опубліковане відео, в якому показаний фрагмент із фінального випуску (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Під час останнього 12-го епізоду були зірвані маски з усіх учасників, яких детективи не змогли впізнати, і названий переможець - Сонце. Крім цього, мабуть, ще однією яскравою і довгоочікуваною подією став виступ Вєрки Сердючки та її не менш знаменитої мами у виконанні актриси Інни Білоконь.
Після запального виступу Сердючка, прикинувшись учасником, дала колегам-детективам підказки, хто ж може ховатися під її маскою.
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"У мене до тебе питання, Вірунька!", - звернулася до неї Оля Полякова.
"Що-що, вас погано чути в цьому костюмі...", - пожартував над співачкою Данилко.
Полякова оцінила гумор, гучно розсміявшись.
Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши Сердючку компліментами:
"Який же він крутий!!! Умничка! Ерудований, талановитий, вихований👏"
"Обожнюю ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Андрію Михайловичу пережити англійську королеву та її правнуків))"
"😂Андрій Михайлович топ🔥"
"Він нереально талановитий і дуже розумний. Обожнюю! ❤️"
Раніше ми розповідали, як Андрій Данилко у фіналі "Маски" не стримав емоцій і злився в пристрасному поцілунку з напарницею Інною Білоконь. Артист поділився ще однією радісною подією (крім вдалого завершення сезону). Виявляється, образу Сердючки в цьому році виповнюється 30 років.
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