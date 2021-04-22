Шоу "Маска" отгремело, но поклонники до сих пор вспоминают самые яркие моменты, связанные с Андреем Данилко (Веркой Сердючкой), одним из звездых детективов

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм пользователи активно комментируют новое опубликованное видео, в котором показан фрагмент из финального выпуска (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Во время последнего 12-го эпизода были сорваны маски со всех участников, которых детективы не смогли узнать, и назван победитель - Солнце. Кроме этого, пожалуй, еще одним ярким и долгожданным событием стало выступление Верки Сердючки и ее не менее знаменитой мамы в исполненнии актрисы Инны Белоконь.

После зажигательного выступления Сердючка, прикинувшись участником, дала коллегам-детективам подсказки, кто же может скрываться под ее маской.

"У меня к тебе вопрос, Верунька!", - обратилась к ней Оля Полякова.

"Что-что, вас плохо слышно в этом костюме...", - пошутил над певицей Данилко.

Полякова оценила юмор, сильно рассмеявшись.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив Сердючкц комплиментами:

"Какой же он крутой!!! Умничка! Эрудированный, талантливый, воспитанный👏"

"Обожаю ❤️❤️❤️ Андрею Михайловичу пережить английскую королеву и её правнуков))"

"😂Андрей Михайлович топ🔥"

"Он нереально талантливый и очень умный. Обожаю! ❤️"

Ранее мы рассказывали, как Андрей Данилко в финале "Маски" не сдержал эмоций и слился в страстном поцелуе с напарницей Инной Белоконь. Артист поделился еще одним радостным событием (помимо удачного завершения сезона). Оказывается, образу Сердючки в этом году исполняется 30 лет.

Напомним, состояние здоровья любимца публики Андрея Данилко вызвало панику: "Бедный Андрей Михайлович..."

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка, ворвавшись на шоу "Маска", показала, как надо зажигать: "Только ради Андрея..."

Также Politeka писала, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".