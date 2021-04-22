Актриса і співачка Дженніфер Лопес у білому купальнику на зав'язках підкреслила підтягнуті форми

Популярна виконавиця продовжує активно вести соціальні мережі і захоплює фігурою. Над своїми формами Лопес працює відразу з двома тренерами, ходить на йогу щоранку, а також харчується строго за планом свого дієтолога.

Заради свого здоров'я зірка відмовилася від усіх алкогольних напоїв, шкідливої їжі і навіть припинила пити чай і каву. Втім, щоб також тримати тіло в тонусі, зірка продовжила покращувати свої танцювальні навички. У відео добре видно, що виблискувати фігурою Лопес може собі тільки завдяки старанним заняттям і довгою роботою над собою.

Щоб довести дієвість свого догляду і без уколів краси, Лопес також відкрила власний бренд косметики і почала активно розповідати, як дивиться за обличчям і тілом.

Також раніше з'явилося фото, на якому видно, як співачка вбралася в оригінальне плаття з цнотливим закритим верхом, але зате розкутим низом - таких розрізів публіка ще не бачила, вони доходили майже до талії. Таким чином, вся увага на потужні стегна красуні, якими та, звичайно не спокусила хіба що сліпого.

"Просто чудово❤️❤️😍", "мені подобається це плаття, гріє не тільки душу", " у неї унікальний стиль, вона вражає❤️","Красива жінка👏", " елегантність - невід'ємна риса Вашої особистості❤️😍", " я уявляю, як ти будеш голою, мені б дуже хотілося... 😍 "- пишуть користувачі.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".