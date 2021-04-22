Актриса и певица Дженнифер Лопес в белом купальнике на завязках подчеркнула подтянутые формы

Популярная исполнительница продолжает активно вести социальные сети и восхищает фигурой. Над своими формами Лопес трудится сразу с двумя тренерами, ходит на йогу каждое утро, а также питается строго по плану своего диетолога.

Ради своего здоровья звезда отказалась от всех алкогольных напитков, вредной еды и даже прекратила пить чай и кофе. Впрочем, чтобы также держать тело в тонусе, звезда продолжила улучшать свои танцевальные навыки. В видео хорошо видно, что сверкать фигурой Лопес может себе только благодаря усердным занятиям и долгой работой над собой.

Чтобы доказать действенность своего ухода и без уколов красоты, Лопес также открыла собственный бренд косметики и начала активно рассказывать, как смотрит за лицом и телом.

Также ранее появилось фото, на котором видно, как певица нарядилась в оригинальное платье с целомудренным закрытым верхом, но зато раскрепощенным низом - таких разрезов публика еще не видела, они доходили почти до талии. Таким образом, все внимание на мощные бедра красотки, которыми та, конечно не соблазнила разве что слепого.

"Просто замечательно❤️❤️😍", "Мне нравится это платье, греет не только душу", "У нее уникальный стиль, она впечатляет ❤️", "Красивая женщина👏","Элегантность - неотъемлемая черта вашей личности ❤️😍", "Я представляю, как ты будешь голой, мне бы очень хотелось... 😍" - пишут пользователи.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".