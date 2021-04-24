Відома гумористка і багатодітна мати Олена Кравець показала яскраві кадри з дітьми

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса з "Кварталу 95" Олена Кравець, яка кілька років тому народила двійню, довгий час не показувала широкій публіці своїх малюків. Але коли діти трохи підросли, зірка почала виставляти в соцмережі кадри з ними. Так, нещодавно Олена показала в своїх Instagram-сторіс забавні відео з близнюками, на яких вона показала їх домашні розваги.

На кадрах спочатку видно сина Івана, він сидить за столиком і захоплено облизує ложку. У якийсь момент малюк помічає своє відображення в цьому столовому приладі і починає весело кривлятися. "Покривлятися - це до нас", - пописала сторіс Кравець.

На ще кількох кадрах артистка показала гру дітей з "пеньком", тут можна побачити також її дочку Катю. Малюки влаштували незвичайні "хованки" - Іван сховався у "пеньку" і почав переміщатися по кімнаті, а його сестричка і мама за цим спостерігали. "У нас завівся пеньок живий вдома", - награно говорить Олена за кадром в момент, коли хлопець почав рухатися, сховавшись в "пеньку". "Сам собі пеньок", - підписала цю сторіс актриса.

На ще одному кадрі гра продовжилася, а Іван почав більш активно пересуватися по квартирі у своєму прикритті. "Дивись, пеньок тікає", - весело каже Кравець. Цю сторіс вона пописала так: "Барабашки мої".

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