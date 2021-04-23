"Коли смішно не тільки на екрані"

У Мережі гаряче обговорюють ексклюзивні кадри оновленого "Вечірнього кварталу"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці гумористичного шоу в Instagram опублікували свіже відео з яскравими фрагментами репетицій (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).

У весняному "Вечірньому Кварталі" глядачів чекає новий формат і незвичайна сцена зі спецефектами - схожа на "якусь велику комп'ютерну гру".

На кадрах показаний бекстейдж із коментарями беззмінних зірок "Квартал 95", а також кілька кумедних конфузів на сцені.

"Повністю змінюється формат "Вечірнього Кварталу", - похвалився Юрій Ткач.

"Але ми все передбачили", - обнадіяв Євген Кошовий.

"Коли смішно не тільки на екрані, але й за лаштунками😆 новий випуск вже цієї суботи, 24 квітня, о 20:15 на @ 1plus1_ua!", - йдеться в анонсі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі зраділи змінам, інші поставилися до нового формату дещо скептично:

"Вони не можуть вивчити українську мову?"

"Квартал вже не фонтан...👎🏻👎🏻👎🏻"

"На них ще хтось ходить? На мою думку, у них творча криза!"

"Це вже навіть не вчорашній день. Це просто відстій"

"Так може пора іншу форму одягу приміряти"

"удачі!! смішіть нас смішіть!)))"

"Будемо чекати з нетерпінням👏"

Раніше ми розповідали, Кошовий зізнався, що думає про тих, хто критикує його зовнішність. Відповідні кадри він розмістив у "сторіз".

"Відос для тих, хто каже, що, типу, харі вже не влазять, або там ще щось... Ви за собою стежте! Харчуйтеся смачно, правильно, а головне в задоволення. Схуднути завжди можна, а ось погладшати... теж завжди можна", - з гумором відгукнувся комік.

Нагадаємо, що у "Кварталі 95" вирішили порадувати українців, але оцінили не всі:" Пора б їх в армію..."

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