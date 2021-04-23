Ведучий попросив сказати, хто краще

Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, влаштував батл з відомим шоуменом

У проекті "Холостячка" героїня шоу Ксенія Мішина вибрала коміка Олександра Еллерта, передає Politeka.net. Після завершення проекту Андрій Рибак повернувся до дівчини Аліни, з якою будував стосунки до участі в шоу.

Зараз Андрій Рибак активно розвивається, як блогер, збільшивши свою аудиторію, завдяки публічності. На його сторінку в Instagram підписані 225 тисяч користувачів мережі.

Цього разу півфіналіст "Холостячки" записав кумедне відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) На кадрах шоумен Тимур Родрігез підспівує реп-композиції в машині. У відповідь Рибак в своїй машині включив голосно музику і в кінці вигукнув: "Текіла!".

"@trodriguezzz, думаєш тільки ти можеш так майстерно потрапляти в слова?! Як тобі таке?! Розсудіть нас! Хто краще потрапив?",- написав ведучий.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Звичайно ж Рибак, що за питання😂", "😂 😂як завжди гумор на висоті", "ти не доріс з дорослими дядьками змагатися", "обидва зробили не найкращі кавери", "звичайно ж @rybak_sydney 🔥 🔥 тут без конкуренції , а подача яка, а погляд 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Андрій Рибак зараз часто хвалиться своєю коханою в мережі і міркує про відносини і кохання.

Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.

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