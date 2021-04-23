Ведущий попросил сказать, кто лучше

Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, устроил батл с известным шоуменом

В проекте "Холостячка" героиня шоу Ксения Мишина выбрала комика Александра Эллерта, передает Politeka.net. После завершения проекта Андрей Рыбак вернулся к девушке Алине, с которой строил отношения до участия в шоу.

Сейчас Андрей Рыбак активно развивается, как блогер, увеличив свою аудиторию, благодаря публичности. На его страницу в Инстаграм подписаны 225 тысяч пользователей сети.

В этот раз полуфиналист "Холостячки" записал забавное видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) На кадрах шоумен Тимур Родригез подпевает рэп-композиции в машине. В ответ Рыбак в своей машине включил громко музыку и в конце выкрикнул: "Текила!".

"@trodriguezzz , думаешь, только ты можешь так мастерски попадать в слова?! Как тебе такое?! Рассудите нас! Кто лучше попал?", - написал ведущий.

За час публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Конечно же Рыбак, что за вопросы😂", "😂😂как всегда юмор на высоте", "Ты не дорос с взрослыми дядями тягаться", "Оба сделали не самые лучшие каверы", "Конечно же @rybak_sydney 🔥🔥тут без конкуренции , а подача какая, а взгляд 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Андрей Рыбак сейчас часто хвастается своей возлюбленной в сети и рассуждает об отношениях и любви.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

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