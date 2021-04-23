Герой "Холостяка-11", бізнесмен Михайло Заливако, поцілувався з однією з учасниць в інтимній обстановці

Михайло Заливако - власник логістичної компанії, який прийшов на шоу "Холостяк", за його словами, в надії зустріти кохану людину, передає Politeka.net. Шоу наближається до фіналу, а це означає, що скоро всі дізнаються ім'я переможниці.

А поки в мережі активно обговорюють кадри з "холостяком" і красунями. Так, на офіційній сторінці телеканалу, на якому транслюється проєкт оприлюднили досить пікантне фото.

У кадрі Юлія "Зайка" в купальнику розставила ноги й склала їх на Заливако, який до неї притулився і поцілував.

"#Холостяк Маммамія що це коїться 😱 пристрасть між Зайкою і Холостяком увірвалася в чат🔥", - написали автори поста.

Всього за 10 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів. Люди жорстко рознесли пару за непристойну поведінку:

"Як каже мій чоловік -" у такі моменти потрібно трохи інших операторів кликати"😁 😁 😁", " вона поводиться як ****", "🤢🤢🤢 дуже Мерзенна", " Ой-ой-ой! Як гаряче! Вогонь🔥",")) з одною лижеться сьогодні, з іншою завтра, а вчора з третьою 😂", " Божеееее😍 😍"," як Красивоооо👏 👏 👏 👏", " жахлива поведінка. Вона головне розчарування цього шоу. І так, нещира", "Жаришка", " Холостяк сьогодні 18+😂", " почитала коментарі)))) а в спа вони мали в шахи грати ???", "Яка гидота, я була кращої думки про неї" ," аж надто професійна. Так помітно. Дівчина не для проекту.

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

Як повідомляла Politeka, Юлія "Зайка" обурилася правилами "Холостяка" і знову розридалася: "я сюди не в шашки прийшла грати!".

Також Politeka писала, що учасниця " Холостяка "з Заливако, показавши своїх конкуренток без макіяжу, повідала про сварки:" починаються пристрасті...".