Герой "Холостяка-11", бизнесмен Михаил Заливако, поцеловался с одной из участниц в интимной обстановке

Михаил Заливако - собственник логистической компании, который пришел на шоу "Холостяк", по его словам, в надежде встретить любимого человека, передает Politeka.net. Шоу приближается к финалу, а это значит, что скоро все узнают имя победительницы.

А пока в сети активно обсуждают кадры с "холостяком" и красотками. Так, на официальной странице телеканала, на котором транслируется проект обнародовали довольно пикантное фото.

В кадре Юлия "Зайка" в купальнике расставила ноги и сложила их на Заливако, который к ней прижался и поцеловал.

"#Холостяк Маммамия что это творится 😱 Страсть между Зайкой и Холостяком ворвалась в чат🔥", - написали авторы поста.

Всего за 10 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев. Люди жестко разнесли пару за неприличное поведение:

"Как говорит мой муж - "В такие моменты нужно немного других операторов звать" 😁😁😁", "Она ведет себя как ****", "🤢🤢🤢 очень мерзкая", "Ой-ой-ой! Как горячо! Огонь🔥", ")) с одной лижется сегодня, с другой завтра, а вчера с третьей 😂", "Божеееее😍😍", "Как красивоооо👏👏👏👏", "Ужасное поведение. Она главное разочарование этого шоу. И да, неискренняя", "Жаришка", "Холостяк сегодня 18+ 😂", "😂😂😂 почитала комментарии)))) а в спа они имели в шахматы играть ???", "Какая гадость, я была лучшего мнения о ней", "Уж слишком профессиональная. Так заметно. Девушка не для проекта.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, Юлия "Зайка" возмутилась правилами "Холостяка" и снова разрыдалась: "Я сюда не в шашки пришла играть!".

Также Politeka писала, что участница "Холостяка" с Заливако, показав своих конкуренток без макияжа, поведала о ссорах: "Начинаются страсти...".