Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в незвичайному образі
Як пише Politeka.net, Анастасія вже кілька років як перестала співати в групі Nikita. Красуня зараз активно будує кар'єру DJ, виступаючи в клубах і на закритих заходах. Кумейко вирішила згадати, як виглядала п'ять років тому.
На фото Анастасія позувала в піджаку, під яким можна побачити червону сукню з декольте. Дівчина знімала себе на телефон в дзеркало, хвалячись фігурою. Але привернуло увагу інше-дівчина була з коротким волоссям, які були пофарбовані в білий колір.
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"Хочете підкреслити свою рішучість-одягайте червоне!",- написала Анастасія під фотографією.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"У мене шкарпетки червоні"," буду носити не знімаючи", " Насть, якби можна б було підкреслити, ви б оцінили...почерк", " Насть, стань знову темненькою!!! Ти губишся з цим кольором! Немає тієї родзинки".
Ми писали, що відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко влаштувала завзяті танці на вулиці.
На забавному відео дівчина танцювала перед камерою, хвалячись стрункими ногами.
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