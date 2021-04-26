Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе в цікавих образах

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська вже давно є популярною актрисою і часто знімається в різних проектах. Зірка вирішила ще раз показати, що вміє ефектно перевтілюватися, показавши кадри з картини "я тебе ніколи не забуду".

На фото красуня була в декількох образах. На одному з фото можна побачити Ольгу з популярним актором Сергієм Астаховим.

"Серіал" Я тебе ніколи не забуду", - написала Ольга під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Оля, ви прекрасні в кожному образі", " це ж Сергій Астахов, просто чудовий актор!", "Люблю ваші всі ролі. Пішла шукати, Як вас подивитися в Англії", "Олечка, ви тут трохи з Кірою Найтлі схожі", " дуже красива, справжня, не штучна зовнішність. Захоплююся"," Ольга,ви супер, найталановитіша і найкрасивіша, уособлення жіночності і благородства, захоплююся, на вас можна дивитися нескінченно і отримувати естетичну насолоду"," Сама ніжність", " Актрисище. Талантище. Глибокі образи".

Нагадаємо, Сумська не змовчала після заяв сестри, конфлікт набирає обертів

А ще Politeka писала, що Сумська похвалилася російським зятем, який водить її дочку по червоних доріжках

Також Politeka повідомляла, що Сумська нарвалася на гнів українців, прикривши свої "скарби" руками



