Відома актриса Олена Кравець, зірка проектів "Квартал 95", пробує себе в новій роботі

Як пише Politeka.net, Олена Кравець вже давно відома українцям за проектами"Квартал 95". Красуня кілька років тому почала проект "Жіночий квартал". Актриса настільки популярна, що фанати створили безліч фан-сторінок, де обговорюють зірку.

Так сталося і цього разу, адже на одній з таких сторінок з'явилося фото Олени та інтригуючий підпис:

"Олена Кравець приєднається до команди ведучих шоу "твій День".

24 травня об 11: 15 на телеканалі «1+1» стартує денне інфотейнмент-шоу «твій день». У проекті буде шість основних ведучих: Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко, Стася Ровінський, Володимир Рабчун, ім'я шостого ведучого поки тримається в Тайниці.

Ведучі вестимуть нове шоу по три, а по четвергах ефіри разом з ними проводитиме і Олена Кравець. Цей день творці шоу назвали "четвер з Оленою Кравець"", - написано під фото.

Фанати поставили майже 400 лайків і написали коментарі:

"Чекаємо з нетерпінням, обов'язково будемо дивитися", "дивовижна, щастя", " краще б вона повернулася в жіночий квартал, але її актуальне видалили з їх профілю. Навряд чи вона вже туди повернеться".

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