Ірині Білик, яка оголосила про розлучення з продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, не прийдеться довго бути самотньою - вважають користувачі

В одному з недавніх інтерв'ю 51-річна співачка заявила, що шлюб з Ахмадовим підійшов до кінця. Довгий час вони жили в розлуці, і коли сім'я стала умовною, вона вирішила - це кінець. Ірина стала ініціатором розлучення з Асланом, батьком свого молодшого сина Табріза.

Нагадаємо, це вже п'яте розлучення в біографії Білик. Серед колишніх офіційних і неофіційних (з якими жила цивільним шлюбом) чоловіків співачки: продюсер Юрій Нікітін, модель Андрій Оверчук, якому Ірина народила свого первістка Гліба, хореграф Дмитро Коляденко, а також танцюрист Дмитро Дікусар.

Звістка про розлучення Білик блискавично рознеслася по Мережі. Користувачі в Instagram кинулися обговорювати подію, передає Politeka.net. Деякі почали критикувати артистку за легковажність, проте більшість все ж втішати. Інших - новина зовсім не здивувала, так як її шлюб вже давно став "гостьовим" - Аслан жив у Москві, а вона з п'ятирічним сином у Києві.

"Піде до Коляденка"

"Не біда, тому що сім'ї і не було..."

"Дуже шкода 😢 дивилася вчора інтерв'ю з Ірою. Відкрилася зовсім по-іншому. Мила, ніжна, ранима... Ох і оченятами стріляє, кокетливо 😍. Жінка справжня і всі її колишні любили її 💘 💘 💘 і страждала багато 😢 а нехай буде нова зустріч з чоловіком її мрії✨"

"Як? Тільки днями дивилася біографію і раділа що вона заміжня і тут шок такий 😢"

"Гостьовий шлюб і шлюбом-то не вважається..."

"Нічого. Нового знайде швидко. Для неї чергового мужика знайти як за хлібом сходити"

"Це було так передбачувано... Нічого, нового "Галкіна" знайде😂"

"Я Ірину розумію, неможливо сидіти однією з дитиною, коли чоловік в іншій країні"

Нагадаємо, що 51-річна Білик показала, як змінилася з роками, від кучерявої красуні не залишилося і сліду: фото.

Як повідомляла Politeka, 51-річна Білик похвалилася стильним подарунком:"збулася мрія дитинства".