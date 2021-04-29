Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф", Ектор Хіменес-Браво, показав, з ким проводить час

Вже багато років ресторатор живе і працює в Україні, пише Politeka.net. Шеф-кухар завоював велику популярність і любов публіки.

Про своє особисте життя Ектор не любить поширюватися, відомо, що він не так давно розлучився зі своєю третьою любов'ю, Анною.

В одному з інтерв'ю ресторатор розповів, що любить в жінках ніжність, дбайливість, гарне почуття гумору, розум і амбіції.

Поки офіційно серце Хіменеса-Браво вільне, а нещодавно він показав, з ким ділить свій розкішний будинок в Ірпені. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Ектор показав свого пухнастого улюбленця, якого ніжно поцілував.

"Діліться в коментарях, як звуть вашого улюбленця? 🐶 🐱 ",- написав Хіменес-Браво.

За п'ять годин публікація зібрала понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів, в яких люди називали імена своїх вихованців і не тільки.

"Божечки, яка любов!❤️ Котика звуть Леброн❤️", " які ви милі🙌 😍", "який ви гарний", "схожі", "як мило", "яка ж вона класна", "яка милота", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво володіє будинком будинки в елітному котеджному районі під Києвом.

"Я живу в прекрасному місці. Подивіться самі - адже це просто ідеальне місце для фотосесії!» ,- зізнався Ектор у своєму пості, показавши кілька кадрів.

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