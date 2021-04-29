Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво, показал, с кем проводит время

Уже много лет ресторатор живет и работает в Украине, пишет Politeka.net. Шеф-повар завоевал большую популярность и любовь публики.

О своей личной жизни Эктор не любит распространяться, известно, что он не так давно расстался со своей третьей любовью, Анной.

В одном из интервью ресторатор рассказал, что любит в женщинах нежность, заботливость, хорошее чувство юмора, ум и амбиции.

Пока официально сердце Хименеса-Браво свободно, а недавно он показал, с кем делит свой роскошный дом в Ирпени. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Эктор показал своего пушистого любимца, которого нежно поцеловал.

"Делитесь в комментариях, как зовут Вашего любимца? 🐶🐱", - написал Хименес-Браво.

За пять часов публикация собрала более 20 тысяч просмотров и много комментариев, в которых люди называли имена своих питомцев и не только.

"Божечки, какая любовь!❤️ Котика зовут Леброн❤️", "Какие вы милые🙌😍", "Какой вы красивый", "Похожи", "Как мило", "Какая же она классная", "Какая милота", - написали пользователи сети.

Напомним, Эктор Хименес-Браво владеет домом дома в элитном коттеджном районе под Киевом.

«Я живу в прекрасном месте. Посмотрите сами - ведь это просто идеальное место для фотосессии!», - признался Эктор в своем посте, показав несколько кадров.

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