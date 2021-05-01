Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, порадував публіку своїми успіхами в новому проєкті

Мова про участь Данилка з актрисою Інною Білоконь (мамою Сердючки) в ювілейному випуску тревел-програми "Орел і Решка". Як відомо, зйомки велися в Барселоні, Іспанія. В Мережі з'явилися подробиці.

А так як епатажна Сердючка звикла дивувати публіку, то й місце проживання захотіла не просте, а помпезне.

Не бажаючи селитися в звичайний готель Вєрка міркувала: "Має бути щось неординарне... наприклад, такий сюжет: жила маленька дівчинка, маленька зірочка в Полтаві, в прибудові. І ось вона, домігшись успіху, в ювілейний рік культової програми оселилася в замку!"

Примітно, говорячи про "дівчинку з Полтави", Данилко мав на увазі себе і своє бідне життя до слави.

Кілька років тому, коли Андрій Михайлович збирався розпрощатися з образом Сердючки і піти на спокій (чого, на щастя, так і не сталося) говорив: "Під прощальним туром маються на увазі великі гастролі - якесь «спасибі» тим людям, які дали мені, хлопчикові з Полтави, який жив у прибудові, де шпалери загорталися, можливість забезпечити себе фінансово, жити на Хрещатику і, в принципі, не працювати".

Продюсери "Орла і Решки" пішли Сердючці та її мамі назустріч і зняли для них розкішний замок Санта-Флорентіна в Канет-де-Мар (Каталонія). Цей замок був побудований в ХІ столітті посеред густого лісу, і вражає своєю архітектурою.

Дивовижно, але саме цей замок засвітився в популярному серіалі "Гра престолів" - в шостій серії шостого сезону. За сюжетом, тут знаходився Рогов Холм, будинок сім'ї Тарлі.

Користувачі з жаром обговорили побачене. Багато хто порівняв хороми, в яких поселили Сердючку і її маму, з замком Максима Галкіна та Алли Пугачової, мовляв, навіть розкішніше.





"Замок якраз для Вєрки. Вона прям народилася для замку. Зірка скрізь проходить. Стелі високі"

"Ви прикрасили цей замок! Зірка завжди органічно виглядає💥 💥 💥 Андрійко - респект! Сумуємо за Вам дуже дуже"

"Як у казці...❤️"

"Яке атмосферне фото!!! 🔥"

"Красотища! Обожнюю Вас, Андрію!!!"

"О Боги!!! Що за Багіні визирають своїх принців!!! 😂👏"

"Капець! Від тільки в замку не знімалася!"

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