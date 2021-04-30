Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий і його дружина, Ксенія, покинули Україну
Євген Кошовий вже понад 20 років є актором студії "Квартал 95", повідомляє Politeka.net. При цьому також він батько двох дочок і чоловік дизайнерки, Ксенії. Подружжя разом з 2007 року і здаються міцною сім'єю.
Днями стало відомо, що подружжя готується полетіти з України. Про це Ксенія розповіла, коли готувалася до перельоту у косметолога. Остання готувала шкіру дружини артиста до сонячної інсоляції.
А кілька годин тому Ксенія Кошова розмістила сторіс, в яких показала фото з аеропорту, а потім похвалилася розкішними видами з номера.
"Початок", - написала Ксенія.
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Блондинка записала сторіс, демонструючи прекрасний пейзаж з Туреччини.
Зазначимо, що Кошові покинули Україну не тільки заради відпочинку, а й через роботу. Так, відомо, що "Квартал 95" з 30 квітня по 7 травня дають концерт в рамках Фестивалю Сміху 2021.
Відомо, що також на сцену з "кварталівцями" вийдуть Вєрка Сердючка & Band in Person, Монатік, Ляпіс 98, Макс Барських та інші зірки.
Зазначимо, Євген Кошовий народився в Харківській області сьомого лютого 1983 року в сім'ї котельника і виховательки дитячого садка.
У дитинстві майбутній артист хотів стати співаком, і навіть навчався в музичній школі, де також грав на саксофоні.
У 2000 році Кошовий вступив на акторський факультет Луганського коледжу культури, і на першому курсі потрапив в команду КВК, почавши свій шлях гумориста.
Нагадаємо, Кошовий з " Кварталу 95 "емоційно відреагував на критику його зовнішності:"Харя вже не влазить".
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