Співачка Настя Каменських постійно отримує неоднозначні коментарі в мережі через свої зухвалі образи

Виконавиця після схуднення довгий час не говорила про те, як реагує на критику в мережі. Адже кожен раз, варто їй набрати хоч трохи зайвого, зірку тут же засипають досить жорсткими коментарями. В Instagram сама Настя, втім, нерідко публікує досить багато особистих кадрів з життя, а також розповідаючи про себе.

Часом, зайва відвертість сприймається фанатами в багнети, адже кадри з ліжка або з самою Настею, що позує без білизни, оцінити можуть далеко не всі користувачі. Сама зірка відмовчується, чому виставляє все напоказ. Не так давно на одному з фан-акаунтів зірки також з'явилися знімки з відпочинку Каменських.

У лавандовому купальнику артистка покрасувалася на пляжі і не стала скромничати, випинаючи форми перед камерою. Два фото на колежі викликали суперечки між шанувальниками: №Да уж...вже крім Сі * ек і * опи прославитися і не чим. Фу; Завидно. .; А насправді Настя успішна скрізь; і тому пише фу".

Нагадаємо, перед тим, як виїхати до Мексики, Настя поставила артиста перед фактом, що полетить у відпустку тільки з дівчатами, що обурило самого Потапа. Проте, люблячий чоловік зробив Насті сюрприз і через пару тижнів прилетів до неї, чим підкорив мережу. Кадри з особистих зустрічей і навіть зі спальні спантеличили фанатів, адже на публіку таке виставляти не прийнято.

Ось що відповідають фанати:

"Коли у Насті вже буде дитина скільки ж їй ходить в дівках....невже потап не може не продуктивний:' (; народна мудрість каже: щастя має бути тихим... не напоказ...; Ну в ліжку, це взагалі вже! Чекаємо продовження!; Трохи шкода що на показ ви свої почуття виставляли....; Така кішка красива і без дітей? вже ж потрібно😢; ви супер".