Певица Настя Каменских постоянно получает неоднозначные комментарии в сети из-за своих дерзких образов

Исполнительница после похудения долгое время не говорила о том, как реагирует на критику в сети. Ведь каждый раз, стоит ей набрать хоть немного лишнего, звезду тут же засыпают довольно жесткими комментариями. В Инстаграм сама Настя, впрочем, нередко публикует довольно много личных кадров из жизни, а также рассказывая о себе.

Порой, излишняя откровенность воспринимается фанатами в штыки, ведь кадры из постели или с самой Настей, позирующей без белья, оценить могут далеко не все пользователи. Сама звезда отмалчивается, почему выставляет все напоказ. Не так давно на одном из фан-аккаунтов звезды также появились снимки из отдыха Каменских.

В лавандовом купальнике артистка покрасовалась на пляже и не стала скромничать, выпячивая формы перед камерой. Два фото на коллеже вызвали споры между поклонниками: №Да уж...уже кроме си*ек и *опы прославиться и не чем. Фу; Завидно..; А на самом деле Настя успешная везде; И поэтому пишет фу».

Напомним, перед тем, как уехать в Мексику, Настя поставила артиста перед фактом, что улетит в отпуск только с девушками, что возмутило самого Потапа. Тем не менее, любящий супруг сделал Насте сюрприз и через пару недель прилетел к ней, чем покорил сеть. Кадры с личных встреч и даже из спальни озадачили фанатов, ведь на публику такое выставлять не принято.

Вот что отвечают фанаты:

«Когда у Насти уже будет ребенок сколько же ей ходит в девках....неужели потап не может не продуктивный:'(; Народная мудрость говорит: счастье должно быть тихим... не напоказ...; Ну в постели, это вообще уже! Ждём продолжения!; Немного жаль что на показ Вы свои чувства выставляли....; Такая кошка красивая Настя и без детей? уже ведь нужно😢; Вы супер».