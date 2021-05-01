У Мережу потрапило архівне фото легенди естради Софії Ротару замолоду

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Софія Ротару завжди була знатною красунею, і навіть в 73 роки зберегла відмінний вигляд і свіжість. І хоча артистка вже не дає великих концертів в силу шанобливого віку, шанувальників у неї менше не стало. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених зірці, де користувачі обмінюються її знімками, в тому числі і архівними. Так, нещодавно на одній з таких сторінок опублікували миле чорно-біле фото, на якому зірка ще зовсім юна.

На знімку молода дівчина Софія Михайлівна відображена серед густої зелені, вона вийшла на прогулянку і була ніби випадково знята. Перед камерою майбутня легенда з'явилася в простій картатій сорочці, її волосся недбало укладені і заховані за хусткою, а на обличчі немає і сліду косметики, тільки дівоча краса і свіжість, вона уважно дивиться прямо в об'єктив.

У підписі до фотографії говориться: "Посміхнися скоріше! Не сумуй, не сумуй. Запитаєш ти "чому" - адже на вулиці Травень!". Користувачі в захваті від такого трепетного фото легендарної артистки, її засипають компліментами і приємними побажаннями в коментарях до фотографії, деякі відзначили, що вона зовсім не змінилася. "Майбутня зірка!", "Начебто це було недавно! Всіх благ!", "Ах, зовсім юна!", "Яка красива і природна", "Красуня", - пишуть захоплені шанувальники Ротару в коментарях до фото.

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