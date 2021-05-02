Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко поділилася сімейним фото

Марічка Падалко одружена з громадським діячем Єгором Соболєвим з 2010 року, передає Politeka.net. Зараз пара виховує трьох дітей, нерідко ділячись сімейними кадрами в мережі.

Ведуча новин, як і всі християни, другого травня відсвяткувала Великдень. Зірка опублікувала у своєму Instagram фото, на якому позувала разом з чоловіком.

В руках красуня тримала пасочку зі свічкою. Вона посміхалася, коли Соболєв обійняв її ззаду за плечі. Фото вийшло теплим і сімейним.

"Нехай сьогодні гарний настрій буде в кожному будинку! З Великоднем! Христос Воскрес!",- написала Марічка у вишиванці.

Майже за годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів, в яких також вітали Падалко.

"Христос Воскрес", "Щасливого Великодня", "Воістину Воскрес! Радісного і світлого вашій родині свята Великодня! 😇 ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Марічка Падалко і Єгор Соболєв познайомилися влітку 2004 року, коли обидва були в шлюбах. По роботі парі доводилося багато спілкуватися, саме тоді у обох стали зароджуватися почуття. Обидва вирішили розлучитися зі своїми другими половинками і будувати нові відносини вже разом.

За спогадами телеведучої, рішення розлучитися давалося нелегко, але і жити в нелюбові вона не могла.

Закохані стали зустрічатися, а у 2007 році на світ з'явився їх первісток Михайло.

Нагадаємо, зірка "1 + 1" Марічка Падалко не на жарт приголомшила Своєю любовною історією: "разом махати лопатами...".

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