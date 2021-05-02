Бізнесмен Іраклі Макацарія, який прославився в Україні після участі в шоу "Холостяк" і "Танці з зірками", не так давно показав свою кохану

Іраклі Макацарія на проєкті "Холостяк" вибрав переможницю Олену Лесик, пише Politeka.net. Побудувати довгострокові відносини у пари не вийшло.

Пізніше у мережі бізнесменові приписували численні романи, але імена коханих він не розкривав, до недавнього часу... Так, на сторінці Іраклі з'явилося фото його нової 19-річної дівчини Лізи.

І зараз пара публікує спільні фото, показуючи, як проводить час разом.

На одному з останніх знімку Ліза і Іраклі позували, тримаючи в руках фарбовані яєчка. Обидва дивилися один на одного і посміхалися.

"Христос воскрес! ❤ ️ ",- написала Ліза грузинською мовою.

За годину публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Воістину воскрес!♥ 🙏 ", "Воістину воскрес ♥ ა вітаю😍", "воістину, Ліза, красива з Великоднем нехай благословить тебе Господь", "Христос Воскрес!🕊 🙏 💚 😘 ", "Зі світлою Пасхою! З Великоднем! Будьте щасливі!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Олена Лесик розповіла про причини розставання з "холостяком". За словами дівчини, вона пішла від Іраклі через те, що у нього була відсутня будь-яка ініціатива в їхніх стосунках. Однак той був не згоден з формулюванням Олени, тільки вирішив не розкривати більше ніяких подробиць.

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