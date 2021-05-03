Телеведучий Григорій Решетник показав миле фото з сімейного відпочинку на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проекти "Холостяк" і "Холостячка" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий відправився з сім'єю на казковий Мальдівський відпочинок, звідки тепер часто викладає у своєму акаунті яскраві фото. Так, цього разу красень поділився веселим відео свого танцю з дружиною, в кінці якого він впав в басейн, але при цьому продовжив танцювати.

На відео Григорій і його дружина зображені на веранді біля басейну на тлі приголомшливого пейзажу. Спочатку в кадрі з'являється дружина телеведучого, яка пританцьовує в просторому синьому комбінезоні, а її волосся розпатлане вітерцем. Далі також пританцьовуючи в кадрі з'являється і сам Решетник, на ньому яскраві шорти і світла сорочка. Телеведучий плавно наближається до дружини, і вони починають танцювати вже разом. І в якийсь момент він просто падає в басейн, але продовжує танцювати, а виглядає все це дуже комічно.

У підписі до публікації Григорій написав: "Ми не могли відмовитися від цієї традиції – наш четвертий танець на Мальдівах. Сподіваюся, ви чекали його". Користувачі тут же почали обговорювати відео парочки, засинаючи їх компліментами в коментарях. "Дуже круто", "Красиві", "Пора на Танці з зірками", "Клас, ми чекали", "Красені", "Ну можете ж, коли хочете", "Так приємно дивитися", "Обожнюю вашу пару", "Відчуваю за четвертим скоро підете", - пишуть в коментарях до відео.

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