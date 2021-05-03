Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вже сміливо показує себе після операції

У соціальній мережі Instagram 35-річна артистка чесно зізналася, що потребує операції після того, як стара травма знову дала про себе знати. Для того, щоб підтвердити, що у неї правда біда, Анна навіть виклала фрагмент зі своєю операцією на відео в соціальній мережі.

Так, нещодавно Саліванчук видалили шийну грижу хребта, в двох місцях, замінивши деякі кісткові пластини на штучні диски. Десять років тому Анна впала з коня під час зйомок історичного фільму, і ось тепер актриса розплачувалася за наслідки травми.

Судячи зі Сторі Анни зараз, після операції вона майже оговталася, хоч шрам їй все ще неприємний, Саліванчук навіть говорила:»у дзеркало дивитися не хочеться, коли перев'язку роблю, сльози навертаються". Але все ж зірка з собою впоралася і тепер навіть показує шрам без комплексів, приймаючи такою себе, якою вона є.

"Досить погано почувалася раніше, не встигаю розповідати те, що хотілося б. Але поки ось так. Приходжу в себе", - підмітила Анна трохи раніше.

На даний момент артистка знаходиться вдома: відновлення дається дівчині важко, але вона намагається не падати духом. Днями Саліванчук приголомшила передплатників, коли розплакалася прямо перед камерою. Не в силах терпіти біль, вона зробила собі спеціальний укол, після якого її стан покращився.

"Нудьгували за мною? Пишіть, де я пропала після вчорашнього плачу... Вибачте, будь ласка, що я показала вам вчора свою таку емоцію... Але, щоб ви знали, всі актори, всі блогери-вони теж люди, у них теж буває біда. Зараз напишіть: "Ай, у вас завжди все добре, в Інстаграме показуєте тільки красу..."Ось, я вам показала не тільки красу свою. Але зате. Уколи роблять свою справу", - розговорилася Саліванчук.

Нагадавши, фігуриста дружина продюсера "Квартал 95", розстебнувши гудзики, поманила значним бюстом: "я - як вода...".

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