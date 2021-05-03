19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин показав ніжності зі своєю коханою

У вересні минулого року переможець популярного проєкту похвалився своєю красунею-коханою, Анною, пише Politeka.net. Також в той період стало відомо, що Сасанчин перебрався у квартиру в Києві, яку виграв на "Голос країни-10".

У житлі закохана парочка живе разом. Відомо, що красуня трохи старша за свого обранця - їй 23 роки.

Роман поділився в новому сторіс кадрами ніжності з коханою. На відео, яке знімала Анна, Сасанчин приліг на неї й став цілувати в щоку і ніс.

"Трохи милашества вам", - написала Анна.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Роман Сасанчин завоював перемогу на шоу, перебуваючи в команді тренера Тіни Кароль. Артист не втомлюється висловлювати подяку своїй колишній наставниці і глядачам. Так, днями він зробив пост, в якому згадав про свою перемогу.

"Спасибі, @zavaduk @tina_karol @goloskrainy_official і всій команді! ❤ ️ ",- написав переможець.

Варто зазначити, що не так давно у артиста сталася біда - його мама потрапила в лікарню через коронавірус. Тоді Сасанчин попросив допомоги в українців, сказавши, що не вистачає грошей на лікування.

На щастя, все закінчилося добре, і жінка одужала.

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