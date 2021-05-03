19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин показал нежности со своей возлюбленной
В сентябре прошлого года победитель популярного проекта похвастался своей красоткой-возлюбленной, Анной, пишет Politeka.net. Также в тот период стало известно, что Сасанчин перебрался в квартиру в Киеве, которую выиграл на "Голос країни-10".
В жилье влюбленная парочка живет вместе. Известно, что красотка немного старше своего избранника - ей 23 года.
Роман поделился в новом сторис кадрами нежности с любимой. На видео, которое снимала Анна, Сасанчин прилег на нее и стал целовать в щеку и нос.
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"Немного милашества вам", - написала Анна.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, Роман Сасанчин завоевал победу на шоу, находясь в команде тренера Тины Кароль. Артист не устает выражать благодарность своей бывшей наставнице и зрителям. Так, на днях он сделал пост, в котором вспомнил о своей победе.
"Спасибо, @zavaduk @tina_karol @goloskrainy_official и всей команде! ❤️", - написал победитель.
Стоит отметить, что не так давно у артиста произошла беда - его мама попала в больницу из-за коронавируса. Тогда Сасанчин попросил помощи у украинцев, сказав, что не хватает денег на лечение.
К счастью, все закончилось хорошо, и женщина выздоровела.
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