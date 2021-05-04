Відома співачка Алла Пугачова вразила зовнішністю в атласній сукні
Аллі Пугачовій вже 72 роки, більшість з яких вона провела на сцені, пише Politeka.net. В молоді роки вона володіла сильним голосом, і отримала за свою творчість багато нагород.
Глядачам подобалися пісні артистки за їх "життєвість", і досі композиції Пугачової переспівують, а також слухають мільйони.
Користувачі мережі створюють фан-сторінки, де згадують образи знаменитості.
Зокрема, в одній з груп опублікували знімок, на якому Пугачова позувала в атласній сукні, яка підкреслила її фігуру. Макіяж був зроблений з акцентом на очі. Примадонна посміхалася і дивилася вдалину.
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Ймовірно, фото було зроблено десятки років тому. Пугачова вразила видом з гладким обличчям і живою мімікою. Крім того, користувачі мережі зазначили, що, ймовірно, зірку відфотошопили, зробивши її фігуру стрункішою. В коментарях розгорілися суперечки.
"У молодості, Алла, такою стрункою, ніколи не була...ці фотошопи, набридли...", "Була струнка! Я стежу за творчістю з "Золотого Орфея", де вона перемогла з піснею Арлекіно. Вона дуже струнка! Перегляньте фільм "Жінка, яка співає"❤️", "не була вона такою худорлявою. Була в тілі завжди. 😂 😂 😂 ", "Відфотошопили, навіщо, набридло, їй, напевно, хотілося бути такою, але на жаль, це міф!😢 ",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, 72-річна Алла Пугачова помолодшала в компанії відомих колег:"гримуча суміш".
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