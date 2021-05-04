Известная певица Алла Пугачева поразила внешностью в атласном платье

Алле Пугачевой уже 72 года, большинство из которых она провела на сцене, пишет Politeka.net. В молодые годы она обладала сильным голосом, и получила за свое творчество много наград.

Зрителям нравились песни артистки за их "жизненность", и до сих пор композиции Пугачевой перепивают, а также слушают миллионы.

Пользователи сети создают фан-странички, где вспоминают образы знаменитости.

В частности, в одной из групп опубликовали снимок, на котором Пугачева позировала в атласном платье, подчеркнувшем ее фигуру. Макияж был сделан с акцентом на глаза. Примадонна улыбалась и смотрела вдаль.

Вероятно, фото было сделано десятки лет назад. Пугачева поразила видом с гладким лицом и живой мимикой. Кроме того, пользователи сети отметили, что, вероятно, звезду отфотошопили, сделав ее фигуру стройнее. В комментариях разгорелись споры.

"В молодости, Алла, такой стройной, никогда не была...эти фотошопы, надоели...", "Была стройная! Я слежу за творчеством с "Золотого Орфея",где она победила с песней Арлекино. Она очень стройная! Пересмотрите фильм "Женщина, которая поет"❤️", "Не была она такой худосочной. Была в теле всегда. 😂😂😂", "Отфотошопили, зачем, надоело, ей, наверно, хотелось быть такой, но увы, это миф!😢", - написали пользователи сети.

Напомним, 72-летняя Алла Пугачева помолодела в компании известных коллег: "Гремучая смесь".

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