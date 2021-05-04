Відома українська співачка Наталія Могилевська привітала Настю Каменських, опублікувавши спільне фото
Як пише Politeka.net, Настя Каменських, дружина продюсера Олексія Потапенка, сьогодні святкує свій 34-й день народження. Красуню вітають не тільки звичайні українці, а й колеги по цеху. Наталя Могилевська теж не залишилася осторонь, залишивши пост в Instagram:
"Настя, з днем народження! Дівчатка рулять! Ти молодець!
Бажаю тобі залишатися такою як є і пару маленьких Потапчиків на додачу", - написала Наталя.
Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото
Морози нагрянуть в Україну, регіони вже замітає снігом: де розгулялася стихія
Мама Дана Балана викликала захват, з'явившись на сцені зі своєю юною копією: "Вау, красуні"
Схудла Могилевська у довгій сукні вразила "новою" зовнішністю: "Красуня з великої літери!"
Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото
На фото Настя і Наталя позували в чорному і червоному прозорих сукнях відповідно.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Супер фотка", "з Днем Народження", " З Днем Народження. І маленьких Потапчиків теж чекаємо", " ось, ось. Ми чекаємо вже поповнення у вашій сім'ї. З днем народження, наша дорога Настуся", " вітаю, з днем народження! Удачі, щастя і везіння!".
Повідомлялося, що популярна співачка Настя Каменських знову спробувала перетворитися на пекучу мексиканку.
Цього разу артистка, часто копіює образи пекучих мексиканок, приміряла образ Фріди Кало. Як відомо, вона-мексиканська художниця, найбільш відома автопортретами.
Нагадаємо, Потап, не стримуючи емоцій, звернувся до Каменських після сцен ревнощів і прощання
А ще Politeka писала, що найкраща подруга Каменських зняла її з новонародженим на руках і щасливого Потапа
Також Politeka повідомляла, що Каменських розлютила українців проханням зібрати 50 тисяч гривень