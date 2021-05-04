Відома українська співачка Наталія Могилевська привітала Настю Каменських, опублікувавши спільне фото

Як пише Politeka.net, Настя Каменських, дружина продюсера Олексія Потапенка, сьогодні святкує свій 34-й день народження. Красуню вітають не тільки звичайні українці, а й колеги по цеху. Наталя Могилевська теж не залишилася осторонь, залишивши пост в Instagram:

"Настя, з днем народження! Дівчатка рулять! Ти молодець!

Бажаю тобі залишатися такою як є і пару маленьких Потапчиків на додачу", - написала Наталя.

На фото Настя і Наталя позували в чорному і червоному прозорих сукнях відповідно.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Супер фотка", "з Днем Народження", " З Днем Народження. І маленьких Потапчиків теж чекаємо", " ось, ось. Ми чекаємо вже поповнення у вашій сім'ї. З днем народження, наша дорога Настуся", " вітаю, з днем народження! Удачі, щастя і везіння!".

Повідомлялося, що популярна співачка Настя Каменських знову спробувала перетворитися на пекучу мексиканку.

Цього разу артистка, часто копіює образи пекучих мексиканок, приміряла образ Фріди Кало. Як відомо, вона-мексиканська художниця, найбільш відома автопортретами.

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