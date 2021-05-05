Відома співачка Анастасія Приходько розкрила свою нинішню вагу і сказала про яку мріє
Артистка двічі виходила заміж, а зараз вона багатодітна мати, передавати Politeka.net. Першу дочку, Нанну, зірка народила в 2010 році від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Пара розійшлася, і в 2013 році співачка знову вийшла заміж за бізнесмена, Олександра. У подружжя в 2015 і 2021 роках народилися сини.
Примітно, що Приходько дуже скоро скидає зайву вагу після третьої вагітності, ніж активно ділиться в своєму акаунті в Instagram зі своїми передплатниками. Щоранку Настя зважується і показує свою вагу в Instagram-сторіс.
Зараз її вага коливається в межах 55-56 кг.
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З кажим днем зірка наближається до своєї мети, скидаючи зайві кілограми.
Також в сторіс зірка розповіла, що її ідеальний весь 50 кг. і зараз вона вже на фінішній прямій - ще 6 кілограм і красуня. За її словами, їй було дуже красиво в цій вазі і показала фото.
Зазначимо, Настя Приходько також оппублікувала фото, як цілує маленькі ніжки сина Луки і підписала: "Ну любов же".
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