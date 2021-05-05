Известная певица Анастасия Приходько раскрыла свой нынешний вес и сказала о каком мечтает

Артистка дважды выходила замуж, а сейчас она многодетная мать, передает Politeka.net. Первую дочь, Нанну, звезда родила в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Пара разошлась, и в 2013 году певица снова вышла замуж за бизнесмена, Александра. У супругов в 2015 и 2021 годах родились сыновья.

Примечательно, что Приходько очень скоро скидает лишний вес после третей беременности, чем активно делится в своем аккаунтев Инстаграм со своими подписчиками. Каждое утро Настя взвешивается и показывает свой вес в Инстаграм-сторис.

Сейчас ее вес колеблется в пределах 55-56 кг.

С кажым днем звезда приближается к своей цели, скидывая лишние килограммы.

Также в сторис звезда рассказала, что ее идеальный весь 50 кг. И сейчас она уже на финишной прямой - еще 6 килограмм и красотка. По ее словам, ей было очень красиво в этом весе и показала фото.

Отметим, Настя Приходько также оппубликовала фото, как целует маленькие ножки сына Луки и подписала: "Ну любовь же".

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