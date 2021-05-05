Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко, отримавши "відворот-поворот" від Ксенії Мішиної, продовжив пошуки своєї єдиної

Як передає Politeka.net, 32-річний київський бізнесмен частенько став з'являтися на кадрах разом із дівчатами з родинного проєкту "Холостяк", яких нинішній герой шоу Михайло Заливако вже відправив додому.

Зокрема, Тригубенко зробив репост у себе в "сторіз" кадрів, опублікованих Даною, яка вибула з "Холостяка". Вочевидь, зібралася велика компанія, тут же були й інші дівчата з шоу, а також екс-женихи з "Холостячки".

Олексій вирішив покатати Дану на квадроциклі. За процесом з камерами спостерігала "команда підтримки".

"Готова? Повільно чи швидко?", - запитав у блондинки Тригубенко. Що саме відповіла дівчина, заглушив рев мотора, але судячи зі старту, вона вибрала другий варіант.

Нагадаємо, Тригубенко не вистачило зовсім трохи до перемоги в "Холостячці". Дійшовши до фіналу, Олексій програв гумористу Олександру Еллерту, який став у підсумку обранцем Мішиної.

"Я бачу, як сильно ти любиш, але мені дуже боляче, що я не можу відповісти взаємністю. Я не можу прийняти твою пропозицію", - відповіла Ксенія на його пропозицію руки та серця.

Нещодавно ми розповідали, що Тригубенко опублікував в Instagram нове фото, на якому показав своїх близьких, зокрема сестру, батька та матір - ймовірних свекра і свекруху Ксенії. Ще під час зйомок сім'я Олексія підкупила актрису шанобливим ставленням один до одного і гармонією, але не склалося.

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