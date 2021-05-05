Український співак Сергій Лазановський, який переміг на "Голосі країни", зворушливо зізнався в коханні своїй мамі

Зовсім недавно завершився ювілейний сезон пісенного шоу" Голос", в якому переміг Сергій Лазановський, що складався в команді Наді Дорофєєвої.

Так, на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіс молодий артист поділився фото своєї мами Лазановської Іванни і зворушливо підписав його.

"Матуся, така ніжна, мила, чарівна жінка заслуговує всіх, всі ваші сердечка. Люблю", - написав Сергій, тегнувши на фото свою маму.

Варто відзначити, що батьків Лазановського прищепили в міській раді за перемогу сина в "голосі", відвідали батьківського будинку Сергія Лазановського в Попельниках.

Хлопець зізнався, що виконав улюблену пісню мами "Ой полечко поле"на" Голосі країни".

"Я не можу підвести своє село, свою батьківщину і маму, яка дуже в мене вірить... "Голос країни" – не просто шоу, а можливість вибитися в люди", - сказав хлопець.

Варто відзначити, що за час роботи на проекті молода людина досить сильно зблизився зі своїм тренером і вирішив познайомити співачку зі своєю сім'єю.

В даний час Лазановський, вигравши двокімнатну квартиру в Києві, прийняв рішення повернутися додому і підготувати концерт в рідних Попельниках спільно з Дорофєєвою. Потім хлопець відправиться в тур містами Західної України.

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